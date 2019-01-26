2019/01/26 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أكد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، اليوم السبت، أن تونس مع وحدة الأراضي السورية وسيادتها، مضيفا أن عودة سوريا لجامعة الدول العربية ليس قرارا تونسيا.وقال الجهيناوي في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، إن "الجامعة العربية هي من قررت تعليق عضوية سوريا، وهي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرار عودتها من عدمه.

واضاف ان "سوريا دولة عربية وإطارها الطبيعي هو العالم العربي، مشيرا إلى أن السفارة التونسية في دمشق مفتوحة ويوجد قنصل فيها".وأكد الجهيناوي أن "زيارة لافروف لتونس تأتي في إطار التشاور السياسي بين الجانبين"، مضيفا أنه "تم التركيز خلال اللقاء على دعم العلاقات بين البلدين، واستعراض التحديات في الميدانين الاقتصادي والأمني".كما تطرق الجهيناوي إلى "التبادل التجاري بين تونس وروسيا"، مشيرا إلى أن "بلاده تستورد بضائع بقيمة مليار و400 مليون دينار فيما تصدر بضائع بقيمة 61 مليون دينار فقط".وقال الجهيناوي إن "الدول العربية ستبحث خلال القمة، التي ستحتضنها تونس في شهر مارس القادم مسألة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".من جانبه دعا وزير الخارجية الروسي تونس إلى "دعم المساعي الهادفة إلى إعادة سوريا للجامعة العربية".وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك، "كما إننا ناقشنا هذه المسالة في كل من الجزائر والمغرب في الأيام الأخيرة، نود أن تدعم تونس أيضا عملية عودة سوريا للعائلة العربية في جامعة الدول العربية، خاصة وأن تونس ستحتضن القمة العربية في مارس المقبل".وأوضح لافروف أن "المسؤولين الروس في موسكو يثمنون دعم تونس للجهود الروسية في إطار عملية أستانا للتوصل إلى تسوية للأزمة السورية".وأضاف وزير الخارجية الروس "متأكد أن تونس مهتمة برؤية اللاجئين السوريين، الذين لجأوا إليها يعودون إلى وطنهم، ونحن نفعل كل شيء من أجل خلق الظروف المناسبة في سوريا لعودة اللاجئين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية التونسية: نحن مع وحدة سوريا وقرار عودتها للجامعة العربية ليس بيدنا ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية التونسية: نحن مع وحدة سوريا وقرار عودتها للجامعة العربية ليس بيدنا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).