عمليات الانبار : تجوال القوات الامريكية في الفلوجة تمت بموافقة العمليات المشتركة

2019/01/26 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الانبار – عراق برس- 26 كانون الثاني / يناير : اعلنت قيادة عمليات شرق الانبار السبت، إن “القوات الأمريكية التي تجولت في حيي جبيل والشهداء بقضاء الفلوجة جاءت لتتفيذ عملية انتشار الفوج الأول طوارئ شرطة الانبار والذي اشرف على تدريباته القوات الأميركية في قاعدة الحبانية العسكرية شرقي الرمادي” على حد وصفها .

وتابع اللواء الركن سعد حربية، ان “تجوال القوات الأمريكية داخل مدينة الفلوجة جاء بموافقة قيادة العمليات المشتركة والمراجع الرسمية”، مشيرا إلى ، أن “القوات الأمريكية تفقدت الفوج لمتابعة وصول الأسلحة المخصصة له”.



انتهى اح

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