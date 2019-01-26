وزير الخارجية يتحدث عن موقف العراق من المطالبات بحل الحشد وقطع العلاقة مع إيران

2019/01/26 | 15:42

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بغداد -عراق برس-26كانون الثاني/ يناير: اعلن وزير الخارجية ، محمد علي الحكيم، السبت ، عن موقف العراق من مطالبات دولية بحل الحشد الشعبي وقطع العلاقة مع إيران.

وقال الحكيم في مقابلة متلفزة ، إن “العراق يرفض أية دعوة ومن أية جهة كانت لحل الحشد الشعبي الذي يمثل جزءاً من المنظومة العسكرية العراقية ولن تسمح بغداد بأي طلب بهذا الخصوص”.

وفي ما يتعلق بالمطالبات الاميركية بالانضمام لمحور معادٍ لإيران، قال الحكيم: “لن نستجيب لأية دعوة تطلب الانضمام لمحور بالضد من إيران.



العراق محايد ويرفض الدخول باي صراع اقليمي او دولي”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في (3 تشرين الثاني 2018)، أن إدارته وقعت عقوبات وصفها بالـ “كبيرة” على إيران، مشيرا إلى أنه تم منح استثناءات لبعض الدول حتى لا ترتفع أسعار النفط.

وكان موقع فريق التواصل الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر، نشر مقطع فيديو يحمل تصريحات للمبعوث الأمريكي إلى إيران، بريان هوك، (24 تشرين الثاني 2018)، أكد فيها إعفاء العراق من العقوبات الاقتصادية على إيران فيما كشف عن الاسباب.

وأوضح المبعوث الأمريكي أن “الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر العراق شريكاً استراتيجياً، وجاء الإعفاء في بعض مجالات الطاقة فقط”.

وأشار إلى أن “الاستثناء محدود وعبر عن أمله بأن يتمكن العراق قريباً من الاستغناء عن الكهرباء الإيرانية”.

ونبه إلى أن “حكومة بلاده تعمل بشكل حثيث مع العراق لتشكيل الحكومة وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز السيادة العراقية”.انتهى (1)

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