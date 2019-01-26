الهايس يعلق على تجوال القوات الامريكية بالفلوجة

2019/01/26 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الهايس في تصريح لموقع "الغدير" ان القوات الامريكة متواجدة في قاعدة الحبانية القريبة من مدينة الفلوجة منذ عام 2014 وبذريعة تدريب قوات الطوارئ يتم التجول في تلك المناطق ".ودعا الهايس الحكومة الى ،اتخاذ موقف من تكرار هذه الحالات لاكثر من مرة لانها قد تزعزع الاستقرار الامني في محافظة الانبار وخصوصا مدينة الفلوجة ".واضاف الهايس ان " تجوال دوريات القوات الامريكية في الفلوجة هو استفزاز للمواطنين ولربما قد يكون هناك مشروع اخر".على حد قوله .انتهى .م ك

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