احباط محاولة تسلل لعناصر داعش على الحدود العراقية السورية

2019/01/26 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبط الجيش العراق وقوات الحشد الشعبي، السبت، محاولة تسلل لعناصر داعش على الحدود العراقية السورية.وقال اعلام الحشد الشعبي، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة قصفت مدفعية الحشد الشعبي تجمعا لعناصر داعش في الجانب السوري محقق اصابات مباشرة في صفوف الارهابيين".

واضاف البيان، ان "الارهابيين كانوا يرومون التسلل ومهاجمة القطعات الامنية على الحدود غرب الانبار".

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