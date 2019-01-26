بالوثيقة.. تعطيل الدوام غدا لموظفي مجلس ومحافظة بغداد لرفع الكتل الكونكريتية

2019/01/26 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، أمراً بتعطيل الدوام الرسمي لديوان المجلس وديوان المحافظة ليوم غد الاحد، لرفع الجدار الكونكريتي المحيط بالبناية.

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