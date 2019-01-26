2019/01/26 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر امني، اليوم السبت، اعتقال مطلوب انتحل صفة محامي وهو محكوم بالسجن في ذي قار.

وقالر المصدر لـ”النور نيوز”، ان “مفارز الأمن الوطني في محافظة ذي قار وبعد متابعة دقيقة، تمكنت من الايقاع بالمحتال في كمين نصب له بمدينة الناصرية”.

وأشار الى ان “المتهم مطلوب للقضاء العراقي في ‪20‬ قضية جنائية وسبق ان صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة خمسة اعوام”، مبينا ان “المتهم احيل الى الجهات القضائية المختصة لاكمال التحقيق معه ومن ثم عرضه على المحاكم المختصة”.

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