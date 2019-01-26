دقيقة صمت على روح الطفل الإسباني في قاعة بلدية ملقة

2019/01/26 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتمكن 629 مهاجرا أنقذتهم قبالة سواحل ليبيا السفينة اكواريوس من الوصول أخيرا إلى إسبانيا بمساعدة سفينتين إيطاليتين، ويمكن أن ينهي هذا الحل خلافا بدأ في نهاية الأسبوع بين إيطاليا ومالطا.

وبعد 36 ساعة ساد خلالها غموض حول مصير المهاجرين، اقترح المسؤولون في كورسيكا، الجزيرة الفرنسية في البحر المتوسط، صباح الثلاثاء استقبال السفينة، قبل أن تكشف السلطات الإيطالية خطة جديدة.

وسينقل قسم من المهاجرين إلى سفينة لحرس السواحل الإيطاليين وأخرى للبحرية الإيطالية، على أن ترافقا اكواريوس إلى فالنسيا في إسبانيا، كما تفيد الخطة التي سلمها في وقت مبكر صباح الثلاثاء مركز التنسيق في روما لمنظمة “إس أو إس المتوسط”، كما قالت لوكالة فرانس برس لورا غارل المتحدثة باسم المنظمة الفرنسية غير الحكومية في مارسيليا.

وأضافت “لا تتوافر لنا معلومات بعد عن موعد الانطلاق”، موضحة أن السفر من السواحل المالطية إلى فالنسيا يستغرق “على الأقل 3 أيام من الملاحة” لاجتياز 1300 كلم، وفي حوالى الساعة 8،00 الثلاثاء، زودت اكواريوس بالوقود بواسطة سفينة إيطالية.

والسفينة التي تنتظر بين مالطا وإيطاليا اللتين سبق أن رفضتا استقبالها، تنقل خصوصا 7 نساء حوامل و11 طفلا صغيرا و123 قاصرا معزولا.

وكانت إس.أو.إس المتوسط رفضت الإثنين في مرحلة أولى الاقتراح الإسباني، والسفينة التي يمكنها نقل 500 مسافر، واجهت على الأرجح صعوبة كما يقول المسؤولون عنها جراء امواج يفوق ارتفاعها مترين مع 629 شخصا على متنها.

“لا”

وكان وزير الداخلية الإيطالي الجديد، ماتيو سالفيني، عميد حزب الرابطة اليميني المتطرف، أكد من جانبه مساء الإثنين، أن اكواريوس ستنطلق “في أقرب وقت”.





وكان سالفيني قام بحملة قبل الانتخابات التشريعية حول موضوع اقفال الحدود أمام المهاجرين، متعهدا القيام بكل ما في وسعه في حال انتخابه لمنع هذه العمليات، خصوصا عندما تقوم بها منظمات غير حكومية تنشط قبالة سواحل ليبيا.

وقال على تويتر، إن “إنقاذ حياة أشخاص واجب، و(لكن) كلا لتحويل إيطاليا إلى معسكر كبير للاجئين، إيطاليا لن تنصاع بعد اليوم، وهذه المرة، ثمة من يقول لا”.

إلا أن الخطاب الحازم لسالفيني يتنافى مع قرب وصول السفينة “ديسيوتو” التابعة لخفر السواحل الايطاليين والتي تنقل 937 مهاجرا، الثلاثاء أو الأربعاء الى صقلية.

واتهمت إيطاليا التي وصل حوالي 700 ألف مهاجر إلى شواطئها منذ 2013، الأوروبيين بغض الطرف وتركها وحيدة في مواجهة أزمة الهجرة.

وفي مدريد، بعد 10 أيام من وصوله إلى الحكم، أعلن الاشتراكي بيدرو سانشيز أن من واجب إسبانيا الوفاء بـ”التزاماتها الدولية على صعيد الأزمة الإنسانية”، وكتب الإثنين على تويتر “أصدرت تعليمات حتى تستضيف اسبانيا السفينة اكواريوس في مرفأ فالنسيا”(شرق).

“موقف سهل”

وفي مدريد، شدد وزير الخارجية الجديد جوزيب بوريل على “ضرورة أن يواجه الأوروبيون بطريقة متضامنة ومنسقة مشكلة تعني الجميع، وليست طوال عام مشكلة اليونان، وفي السنة التالية مشكلة إيطاليا”.

وأضاف أن “إيطاليا استقبلت عددا كبيرا من المهاجرين، ولم يحصل حتى الآن ما يكفي من التضامن من جانب البلدان الأوروبية الأخرى”.

وشكر رئيس الوزراء المالطي جوزف موسكات مدريد الثلاثاء.

وبغض النظر عن اقتراح السلطات الكورسيكية، لم تتخذ فرنسا رسميا موقفا من هذا الجدال، وردا على سؤال صباح الثلاثاء، رأى جان-باتيست ليموين سكرتير الدولة لدى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية إن موقف رئيس السلطة التنفيذية الكورسيكية جيل سيموني “سهل” ما دام أنه “لا يتحمل المسؤولية”.

وأضاف في مقابلة إذاعية “ماذا يقول القانون الدولي؟ يجب الذهاب نحو أكثر المرافئ أمانا وقربا.



ونرى ان كورسيكا ليست المرفأ الأكثر أمانا والأقرب”.

وتابع أن “فرنسا تأخذ أكثر من حصتها بمعنى أنها تعمل على المسرح الليبي لتثبيت الوضع، وهذا يعني أننا ملتزمون استقبال 10 آلاف شخص خلال 3 سنوات مؤهلين للحصول على اللجوء، لتجنيبهم محنة الموت هذه”.

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