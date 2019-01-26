أبرز حزب إسلامي جزائري يعلن مشاركته في الانتخابات الرئاسية

2019/01/26 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت “حركة مجتمع السلم”، أبرز حزب إسلامي في الجزائر، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/ نيسان 2019، بحسب ما أعلن مسؤول الاتصال بالحزب اليوم السبت.

وأوضح عبد الله بوعاجي، “قرر مجلس الشورى بأغلبية ساحقة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتقديم عبد الرزاق مقري مرشحا للحزب فيها”.

وحركة مجتمع السلم، التي تقدم نفسها باعتبارها إسلامية “معتدلة”، كان دعم بقوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة داخل الائتلاف الحكومي الذي كان شكله، قبل الابتعاد عنه منذ 2012.

وتنتهي ولاية بوتفليقة، الذي يقود الجزائر منذ 1999، في 28 أبريل/ نيسان 2019، وما انفك أنصاره يدعونه منذ عدة أشهر للترشح لولاية خامسة، لكن بوتفليقة (81 عاما) لم يكشف حتى الآن عن قراره.

وأمامه حتى منتصف ليل 3 مارس/ آذار لتقديم ترشحه.

وكان بوتفليقة قدم ترشحه في الانتخابات السابقة في 2014، في آخر أيام المهلة القانونية للترشح.

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