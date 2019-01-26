العبادي يكشف عن نفوذ ايراني في العراق يمارس اختيار النخب الحاكمة

2019/01/26 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف رئيس الوزراء السابق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، عن نفوذ ايراني في العراق يمارس تشكيل الحكومات واختيار النخب الحاكمة.

وقال العبادي بحسب “روسيا اليوم”، ان “هناك نفوذا ايرانيا في العراق يمارس تشكيل الحكومات واختيار النخب الحاكمة، وهذا الأمر يثير الحزن لدي”.

وأشار الى “وجود نفوذ في العراق لعدة دول”، معربا عن “رفضه عمل أجهزة بعض الدول إن كانت من الولايات المتحدة أو إيران أو السعودية في التأثير على تشكيل الحكومات بالعراق”.

وأوضح العبادي، ان “التدخل الخارجي في الحياة السياسية في العراق جاء نتيجة الضعف والصراع الداخلي وتقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة”، داعيا الى “وحدة وطنية ليست ضد دول الجوار بل للتعاون من أجل المصالح الداخلية”.

وأكد ان “القوى العراقية المسلحة الى انحازت لصالح جهة سياسية ضد أخرى، سيؤدي ذلك إلى صراع بين تلك القوى من أجل مصالحها ضد مصالح المواطن”.

وأضاف، ان “أي مسؤولية أمنية داخل البلد هي من صلاحيات السلطة المدنية، هؤلاء (القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي) لا يجوز أن يتدخلوا في تنصيب الوزارات، تنصيب الحكومة..



أن لا يدخلوا في الصراع السياسي..



هذا خطر على البلد”.

وتابع، “اننا لا نريد أن تسيطر على هذا البلد جماعات مسلحة متناحرة تفتش عن مصالحها السياسية فقط ضد مصالح المواطن”.

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