تحالف البناء : محافظة بابل لم تنصف في موازنة 2019 وحصة الاسد ذهبت لإقليم كوردستان

2019/01/27 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أكد النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي، اليوم الأحد، أن محافظة بابل لم تنصف في موازنة العام الحالي وما تم تخصيصه من أموال للمحافظة لا تسد حجم الانفاق للمحافظة كونها تعاني من تدهور كبير وعلى كافة المجالات.وقال النائب منصور البعيجي في بيان ورد لشبكة رووداو الإعلامية، نسخة منه: "أن الموازنة تم صياغتها بطريقة المحاباة فهنالك محافظات اخذت اكثر من استحقاقها ومحافظات ظلمت بالموازنة ولم تعطى نصف ماتستحق وهذا الامر يتحمله اللجنة المالية والحكومة لانها من اضاف وحذف وعدل بالموازنة".وأضاف انه "بالرغم من المناشدات وتقديم الطلبات لانصاف محافظة بابل من قبلنا كممثلين عن المحافظة لكن مع الاسف الشديد لم يأخذ بعين الاعتبار ما تعانيه بابل وتم تخصيص القليل من الاموال بالموازنة للمحافظة التي نعتبرها مظلومة". ولفت البعيجي "أن اقليم كوردستان اخذ اكثر من استحقاقه في موازنة العام الحالي وتم تضمين حقوق الاقليم مقابل تصدير ٢٥٠ الف برميل والحكومة تعلم جيدا ان الاقليم لن يلتزم بينما محافظة البصرة التي تعتبر رئة العراق ظلمت ولم تعطى استحقاقاها".وختم البيان بالقول: "بالتالي على الحكومة العراقية ان تراعي المحافظات التي تم تهميشها بالموازنة وتخصيص مبالغ مالية لها عن طريق تبويب اموال لها وانصافها وان لايكون هنالك ظلم اكبر يقع على محافظاتنا التي تعاني الاهمال والحكومة لاتحرك ساكنا بالرغم من مناشداتنا الكبيرة ولكن لايوجد اذان صاغية".صوت البرلمان العراقي، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، التي بدأت مطلع العام الجاري.وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب في بيان، أن "إيرادات الموازنة العامة تبلغ 106 تريليونات دينار (88.5 مليار دولار)، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار (111.5 مليار دولار).وأوضح البيان أن إجمالي عجز الموازنة بلغ 27.5 تريليون دينار (23 مليار دولار).وقدرت الموازنة حساب الإيرادات على أساس 56 دولارا لسعر برميل النفط، بمعدل تصدير 3 ملايين و880 ألف برميل يوميا.

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