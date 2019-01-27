حكومة كردستان تجتمع لإعلان موقفها الرسمي من موازنة العراق

2019/01/27 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد حكومة إقليم كردستان، الأحد، اجتماعا هاما للتصويت على قرار هام لصالح موظفيها وإعلان موقفها الرسمي من إقرار موازنة العراق للعام الحالي.

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