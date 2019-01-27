صحيفة: الحلبوسي يزور لندن على رأس وفد نيابي

2019/01/27 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت "الشرق الأوسط " ان " الحلبوسي سيغادر اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن على رأس وفد برلماني كبير من مختلف الكتل".وأضافت الصحيفة، أن “الزيارة التي ستستغرق 3 أيام تأتي بدعوة من البرلمان البريطاني، وتهدف إلى تبادل الخبرات بين الطرفين".انتهى .م ك

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