الداخلية تعتقل مدير مرور هذه المحافظة

2019/01/27 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر امني ان "مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية قام باعتقال مدير مرور كركوك العقيد شيرزاد احمد محمد بتهمة تسجيل مركبات بشكل مخالف للتعليمات والقوانين".واضاف المصدر ان "مكتب المفتش العام اعتقل ايضا مدير مركز شرطة رحيماوه وضابط المكافحة بالمركز وضابطين اثنين آخرين و19منتسبا، على خلفية هروب سجين يوم امس متهم بجرائم قتل وسرقات في كركوك".انتهى .م ك

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