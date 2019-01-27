الرافدين يفتتح محطات إصدار البطاقة الالكترونية للتقديم على السلف

2019/01/27 | 10:43

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بغداد:سومر نيوز

أعلن مصرف الرافدين، عن إفتتاح محطات إصدار البطاقة الالكترونية والتقديم على السلف للموظفين والمتقاعدين...

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