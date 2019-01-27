لماذا قرر محافظ نينوى عدم عبور الصحفيين الى ايمن الموصل؟

2019/01/27 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى..ارجع عضو مجلس محافظة نينوى علي خضير ، الاحد، قرار المحافظ نوفل السلطان بعدم عبور الصحفيين والاعلاميين الى الجانب الأمين في الموصل إلى عدة اسباب ابرزها امنية.وقال خضير لـ/المعلومة/، انه “من الاسباب التي جعلت المحافظ نوفل العاكوب يتخذ هذا القرار هو انتشار المتفجرات والسلاح الغير المنفلق ، اضافة الى المنطقة غير ممسوحة بالكامل”.[…]

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