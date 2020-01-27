اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 27-1-2019 الاحد

2019/01/27 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، صباح اليوم الأحد، تراجعاً جديداً في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1195 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 الفاً و500 دينار للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1200 دينار، أي 120 ألف دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1190 ديناراً، أي 119 ألف دينار للمائة دولار.





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