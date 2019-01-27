مصرف الرافدين يفتتح محطات إصدار البطاقة الالكترونية للتقديم على السلف

2019/01/27 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن مصرف الرافدين، عن إفتتاح محطات إصدار البطاقة الالكترونية والتقديم على السلف للموظفين والمتقاعدين في عدد من فروعه ببغداد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلتقه وكالة صدى, انه “تم إفتتاح محطات التقديم على السلف الالكترونية في فروع {المعرفة} في السيدية و{الضباط} في زيونة وفرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”.وأشار الى، انه “سيتم توسيع هذه الخطوة لتشمل فروع اخرى في بغداد والمحافظات خلال الفترة المقبلة”.ا

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