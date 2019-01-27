ختام الملتقى الثالث لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في مصر والوطن العربي

2019/01/27 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحت رعاية الأميرة نورا بنت مساعد بنت سعود ابن عبد العزيز آل سعود نظمت الأكاديمية الدولية المتحدة للتنمية والإدارة الملتقى الثالث لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في مصر والوطن العربي بعنوان “معا نصنع مستقبلنا”.

ويقول إيهاب ناجي رئيس الملتقى: “كيف نحول هذا الفرد المعاق الذي تعرفنا على مشاكله وقمنا بتقديم بعض الحلول لها التي يستطيع من خلالها يندمج داخل المجتمع ويكون فرد فعال لمجتمعه وأسرته”.

قدم الملتقى عددا من التوصيات لتوفير احتياجات أصحاب القدرات الخاصة، وتغير ثقافة مجتمعاتنا العربية بهدف تقديم الدعم اللازم لهم وليصبح المجتمع جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة.

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