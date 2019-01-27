“ام اس اي” تطلق لابتوب بامكانيات عالية لعشاق الالعاب

2019/01/27 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت شركة MSI لاجهزة الكمبيوترعن إطلاق اللابتوب GE75 Raider الجديد بامكانيات عالية لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.وذكرت الشركة التايوانية أن “الجهاز الجديد يأتي بشاشة IPS قياس 17.3 بوصة بدقة وضوح 1920 x 1080 بيكسل، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز اللاب توب GE75 Raider الجديد على معالجات إنتل من الجيل الثامن، مثل معالج Core i9 […]

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