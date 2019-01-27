2019/01/27 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الداخلية تصدر امر باعتقال مدير مرور كركوك و23 ضابطا ومنتسبا بالمحافظة

27/01/2019 10:46:00 AM |

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واع / مكتب كركوك / م .خ

افاد مصدر امني في محافظة كركوك ، الأحد، عن تفاصيل اعتقال مدير مرور المحافظة و23 ضابطا ومنتسبا ، لافتا إلى أن ذلك جاء ضمن عملية لمحاربة الفساد المالي والإداري.

وذكر المصدر في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أصدر أمرا، اليوم، باعتقال مدير مرور كركوك و23 ضابطا ومنتسبا بالمحافظة".

وأضاف، أن "العملية تمت انطلاقا من توجيهات رئيس الوزراء وضمن حملته لمحاربة الفساد الإداري والمالي، بعد اعتقال معقبين اثنين يقومان بتسجيل مركبات بطرق غير قانونية بالتعاون مع مدير وضباطي تسجيل مرور كركوك".





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