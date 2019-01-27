2019/01/27 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر اجواء الطقس المتقلبة في العراق بالبرودة والامطار حيث توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي ان يشهد طقس العراق اجواء غائمة وامطار رعدية مستمرة في اغلب المحافظات، فيما أشارت إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة.الهيئة قالت أن “طقس اليوم الاحد، سيكون في المناطق كافة، غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الشدة، وتزداد غزارتها في اغلب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية : اجواء غائمة وامطار رعدية في هذه المناطق صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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