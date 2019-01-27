مركز الاعلام الامني يصدر بياناً بخصوص انفجاري الشرقاط ويكشف عن حصيلة رسمية

2019/01/27 | 10:57

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بغداد اليوم- بغداد

أصدر مركز الإعلام الأمني، الاحد 27 كانون الثاني 2019، توضيحا بخصوص انفجاري قضاء الشرقاط، مبينا أن الحصيلة النهائية للحادثين، اسفرت عن مقتل ٤ وإصابة ١٠ اخرين بينهم من منتسبي الأجهزة الأمنية.

وقال المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اعتداءين إرهابيين منفصلين في محافظة صلاح الدين بواسطة عبوتين ناسفتين بين مفرق الشرقاط وقرية المسيحلي ، اديا الى استشهاد ٤ وإصابة ١٠ اخرين بينهم من منتسبي الأجهزة الأمنية".

واضاف البيان، أن "تفاصيل أكثر عن الحادث ستعرض في وقت لاحق".

وفي وقت سابق اكد مدير شرطة قضاء الشرقاط العميد مجيد الغتران، الاحد 27 كانون الثاني 2019، سقوط 4 قتلى وجرح 6 اخرين بانفجار عبوتين ‏ناسفتين في قرى الخانوكية والامسيحلي، جنوبي القضاء.‏

وقال الغتران في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العبوة الاولى انفجرت على منتسبين بالشرطة المحلية، في قرية الخانونكة مما ادى الى مقتل عنصرين اثنين، من ‏افرادها واصابة 2 اخرين".‏

واضاف، أن "التفجير دفعنا للقيام بحملة تفتيش في المنطقة والقرى القريبة من الانفجار بحثا عن الارهابين، فقاموا بتفجير عبوة ثانية ‏في قرية الامسيحلي، مما ادى الى مقتل عنصرين اثنين، واصابة اربعة آخرين".‏

واشار الى أن "هنالك من يتعاون مع داعش ويسهل دخول الارهابيين الى القضاء وشرطة الشرقاط مستمرة بملاحقتهم والوضع الان ‏مستتب والاهالي يمارسون حياتهم بشكل طبيعي".‏

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت امانة بغداد، الاحد (27 كانون الثاني 2019)، عن فتح شارعي مرقد "سيد ادريس" والجنسية بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وذكرت مديرية العلاقات والاعلام بالامانة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ملاكات دائرة

بغداد اليوم- صلاح الدين

اكد مدير شرطة قضاء الشرقاط العميد مجيد الغتران، الاحد 27 كانون الثاني 2019، سقوط 4 قتلى وجرح 6 اخرين بانفجار عبوتين ‏ناسفتين في قرى الخانوكية والامسيحلي، جنوبي القضاء.‏

وقال الغتران في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم - الديوانية

نعت قيادة شرطة الديوانية، الاحد، 27/ 1/ 2019، منتسبَين قُتلا بتعرض شنه داعش بقاطع عمليات سامراء.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بمزيد من الحزن والاسى تنعى قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشات وعلى ر

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