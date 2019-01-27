المباشرة بنصب وحدة تصفية المياه في المدينة الصناعية في الناصرية

2019/01/27 | 10:58

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلن هنا اليوم عن المباشرة بنصب وحدة تصفية ومعالجة مياه الشرب في مشروع المدينة الصناعية في الناصرية، وذلك بعد اطلاق تخصيصات مالية اضافية من بغداد.





شبكة اخبار الناصرية:اعلن هنا اليوم عن المباشرة بنصب وحدة تصفية ومعالجة مياه الشرب في مشروع المدينة الصناعية في الناصرية، وذلك بعد اطلاق تخصيصات مالية اضافية من بغداد.وقال مدير مشروع المدينة الصناعية رشيد زويد لشبكة اخبار الناصرية ان الاعمال الميكانيكية والكهربائية استؤنفت في وحدة التصفية المصممة بطاقة ‪800‬ متر مكعب في الساعة ، وفي وحدة المعالجة المصممة بطاقة ‪220‬ متر مكعب في اليوم .وبين ان استئناف العمل جاء بعد اطلاق تخصيصات مالية جديدة للمشروع بلغت خمسة مليارات دينار عراقي لتنفيذ البنود المتاخرة من المرحلة الثانية من مشروع المدينة الصناعية في الناصرية .

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