الرفاعي :استهداف منزل شرطي بقنبلة بعد ايام من اعتداء مشابه على منزل ضابط

2019/01/27 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار عن استهداف منزل شرطي بعبوة ناسفة في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة ،وذلك بعد ايام من اعتداء مشابه استهدف منزل ضابط في القضاء.





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار عن استهداف منزل شرطي بعبوة ناسفة في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة ،وذلك بعد ايام من اعتداء مشابه استهدف منزل ضابط في القضاء.وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، ان عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت اليوم أمام منزل منتسب في شرطة قضاء الرفاعي ، ما تسبب بخسائر مادية طفيفة دون وقوع اية خسائر بشرية .واوضح ان القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته والجهات التي تقف خلفه .

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