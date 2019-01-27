مقتل وإصابة العشرات بانفجار مزدوج داخل كنيسة بالفلبين

2019/01/27 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب 42 آخرون في هجومين مزدوجين بالقنابل، على كنيسة في مدينة ميندناو جنوبي الفلبين، الاحد، وفق ما ذكر مسؤول عسكري فلبيني.ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته /المعلومة/ عن المتحدث باسم قيادة الجيش في غرب ميندناو الكولونيل جيري بيسانا إن “التفجير الأول أدى إلى مقتل مدنيين […]

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