النزاهة تضبط خروقاتٍ بمليون دولار في مطار النجف الدولي

وكشفت التحقيقات الأوليَّة، التي أجراها الفريق الذي انتقل إلى المطار، أن "وحدة الإيرادات في حسابات المطار التي قامت بصرف المبلغ المذكور لم تُبيِّنْ الأسباب والآليات التي تمَّت على أساسها عمليَّـة الصرف، وهذا يُعَدُّ مخالفاً للسياقات والأنظمة".
يُشارُ إلى أنَّ هيئة النزاهة كشفت في شهر أيلول من العام الماضي عن تمكُّن الفريق المؤلف في مكتب تحقيق النجف لتدقيق أعمال مشاريع المطار من تنفيذ العديد من العمليات أسفرت عن ضبط خروقاتٍ وتجاوزاتٍ في عددٍ من العقود، وقد بلغت المبالغ التقديريَّة لتلك العقود التي أبرمتها الإدارة السابقة للمطار ستة عشر مليون وستمائة ألف دولارٍ أمريكي.انتهى/س
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