2019/01/27 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الامين العام لحزب الله في لبنان، حسن نصر الله ان حالة المحور الذي تقوده ايران في العراق مرتاح دون الخوض بالتفاصيل العراقية .واضاف ان الجماعات التابعة له ولايران تقوم بعملها باكمل وجه في بسط الامن بالعراق وصد اي عدوان خارجي مبينا ان القوات الاجنبية يجب ان تخرج من العراق ليعيش العراقيون بسلام وامان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصريحات مهمة من حسن نصر الله بشأن اتباعه في العراق صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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