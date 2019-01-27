القرية العالمية في دبي.. 78 حضارة في مكان واحد

2019/01/27 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منذ اللحظة الأولى لدخول القرية العالمية في دبي يدرك الزائر لها حجم هذا الحدث الذي يجمع ثقافات العالم في مكان واحد، ويجذب الجميع من زوار ومقيمين في نفس المكان ليستمتعوا بالفاعليات والعروض المتنوعة التي لا تعد ولا تحصى ويتعرفوا على أبرز العادات والتقاليد التي تقدمها الدول المشاركة في هذا المهرجان.

ويقول علي السويدي المدير التنفيذي للعمليات في القرية العالمية: “القرية العالمية هي منتزة متعدد الثقافات وهي الأكبر من نوعها، وخلال شهري 11 ,12 زار القرية أكثر 3 مليون زائر وهذا يثبت ان القرية بها شئ لكل أفراد العائلة والضيوف الكرام”.

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