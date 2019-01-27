وثيقة: محافظ المثنى يعفي مدير مستشفى الخضر ومعاونه بسبب الخدمات

2019/01/27 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعفى محافظ المثنى احمد منفي جودة، الاحد، مدير مستشفى الخضر العام اثير حسين عبد من منصبه، بسبب سوء الخدمات الصحية في المستشفى.واظهرت وثيقة حصل عليها “ناس”، اليوم (27 كانون الثاني 2019)، أن “محافظ المثنى اعفى مدير مستشفى الخضر اثير حسين عبد ومعاونه علي هداد مطير، من منصبهما، لسوء الخدمات الصحية فيها، […]

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