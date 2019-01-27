دعوة رجال اعمال بريطانيين للتعرف على الفرص الاستثمارية في العراق

2019/01/27 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التخطيط انها بصدد توجيه دعوة لرجال اعمال بريطانيين لزيارة العراق .

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