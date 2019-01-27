أبرزها فتح المعابر ومنح التسهيلات .. الصناعة تعلن جدول أعمال الوفد الأردني في بغداد

2019/01/27 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب وزير والمعادن صالح عبد الله الجبوري، الأحد، عن وصول وفد اردني رفيع المستوى الى العاصمة بغداد لبحث اطر التعاون المستقبلي بين البلدين، فيما كشف عن جدول اعمال الوفد خلال ايام الزيارة.

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