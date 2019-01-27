الغارديان : بريمر متورط باضاعة اكثر من 12 مليار دولار من اموال العراق

2019/01/27 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، عن نقل الولايات المتحدة نقلت ما يقارب 12 مليار دولار على شكل حزم من فئة 100 دولار امريكي إلى العراق، ثم وزعتها دون السيطرة على عملية انفاقها.

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