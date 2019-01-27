2019/01/27 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة بغداد: تهيئة 367 محطة للعمل بطاقاتها القصوى و53 خطاً للسيطرة على مياه الامطار المتوقع هطولها خلال الـ24 ساعة المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/01/27 | 11:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: تهيئة 367 محطة للعمل بطاقاتها القصوى و53 خطاً للسيطرة على مياه الامطار المتوقع هطولها خلال الـ24 ساعة المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد: تهيئة 367 محطة للعمل بطاقاتها القصوى و53 خطاً للسيطرة على مياه الامطار المتوقع هطولها خلال الـ24 ساعة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).