البعيجي: حصة الاسد من الموازنة ذهبت إلى كردستان

2019/01/27 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي، الأحد، ان محافظة بابل لم تنصف في موازنة العام الحالي وما تم تخصيصه من امول للمحافظة لاتكفيها ولاتسد حجم الانفاق للمحافظة، مشيرا إلى أن حصة الأسد ذهبت الى اقليم كردستان.وقال البعيجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بالرغم من المناشدات وتقديم الطلبات لانصاف محافظة بابل […]

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