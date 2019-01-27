2019/01/27 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/…أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار, الأحد, بمقتل تسعة عناصر من عصابات “ داعش” الإجرامية أثناء محاولتهم التسلل إلى مناطق غربي المحافظة.وقال المصدر في تصريح, إن “القوات الامنية تمكنت من قتل تسعة من عناصر عصابات داعش الاجرامية اثناء محاولتهم التسلل من منطقة الباغوز السوري الى قضاء القائم غربي الانبار”.واضاف ان “القوات الأمنية رصدت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تقتل تسعة “دواعش” بإحباط تسلل لهم غربي الأنبار alansaar.

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