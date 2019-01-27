2019/01/27 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..تواصل السلطات الخليفية المدعومة من الكيان السعودي، شن حملة مداهمات غير قانونية وعلى نطاق واسع في عدد من المناطق البحرينية، وغالبا ما تتم بطريقة تعسفية ودون إبراز أي إذن قانوني.وافاد موقع “تيار الوفاء” الاسلامي، ان “مرتزقة العصابة الخليفية الإجرامية استنفرت في عدد من البلدات غرب وجنوب العاصمة المنامة، يوم أمس السبت 26 يناير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جرائم السلطات البحرينية مستمرة..



استهداف الأحياء السكنية في الدراز بـ “العبوات السامة” alansaar.

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