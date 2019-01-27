الإعلام الأمني: إستشهاد وإصابة 14 شخصاً بتفجير الشرقاط

2019/01/27 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مركز الإعلام الأمني، عن حصيلة ضحايا الانفجار الذي شهده قضاء الشرقاط شمالي مدينة تكريت صباح اليوم الأحد.

وذكر بيان للمركز تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "اعتداءين إرهابيين منفصلين في محافظة صلاح الدين بواسطة عبوتين ناسفتين بين مفرق الشرقاط وقرية المسيحلي، ما أدى الى استشهاد ٤ وإصابة ١٠ اخرين بينهم من منتسبي الأجهزة الأمنية".انتهى

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