نجل أمير الايزيدية ل”ايزيدي 24″ الأمير لا يزال في حالة حرجة و شكرا لكل من زاره و سأل عنه

2019/01/27 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ هانوفر قال السيد عصمت تحسين بك نجل امير الديانة الايزيدية في العراق و العالم ، أن الأمير لازال في حالة حرجة و يخضع إلى المراقبة الشديدة من قبل الأطباء في مستشفى زيلوه وسط مدينة هانوفر الألمانية.هذا و قد وجه عصمت تحسين بك عبر “ايزيدي 24″ الشكر لكل الأيزيديين الذين سألوا عن […]

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