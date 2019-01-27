الإعلام الأمني: إستشهاد وإصابة 14 شخصاً بتفجيري الشرقاط

2019/01/27 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مركز الإعلام الأمني عن حصيلة تفجيري الشرقاط صباح

اليوم.

وذكر بيان للمركزان "اعتداءين إرهابيين منفصلين في محافظة صلاح

الدين بواسطة عبوتين ناسفتين بين مفرق الشرقاط وقرية المسيحلي، ما

أدى الى استشهاد ٤ وإصابة ١٠ اخرين بينهم من منتسبي الأجهزة

الأمنية".

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