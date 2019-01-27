انفجار ثان يهز قضاء الشرقاط

2019/01/27 | 11:10

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افاد مصدر امني في صلاح الدين، الاحد، بأن قضاء الشرقاط شهد انفجار

اخر ادى الى مقتل واصابة خمسة اشخاص.

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