2019/01/27 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حققت شركة توزيع المنتجات النفطية معدلات تصدير عالية لأنواع المشتقات النفطية خلال العام الماضي ٢٠١٨ حيث بلغت الكميات المصدرة من تلك المنتجات مليارات اللترات والتي تعود بالفائدة على المستوى الإقتصادي للشركة.

وقال مدير عام الشركة المهندس كاظم مسير ياسين في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "العاملين في القطاع التوزيعي حققوا إنجازات كبيرة على كافة المستويات ومن بينها تصدير المنتجات النفطية كاشفاً في الوقت ذاته عن أرقام الكميات وأنواعها حيث تم تصدير أكثر من مليار و200 مليون لتر من زيت الوقود و970 مليون لتر من {النفثا} وأكثر من 80 مليون لتر من {الگازولين}، وأكثر من 44 الفااً و312 طناً من مادة الـ {VR}".



وأشار مسير الى ان "الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات السابقة والإستثمار الجيد للمنتجات النفطية المصدرة والتي أثرت بشكل إيجابي على أرباح الشركة مثمناً الدور الكبير لكوادرها وإلهمم العالية التي ساهمت بتحقيق العديد من المنافع مما ساعد ذلك على المساهمة بإعمار المدن المحررة وتأهيل المنافذ التوزيعية فيها والعديد من المشاريع الساندة التي تخدم المواطنين".في سياق متصل كشف مدير عام الشركة عن المبيعات الفعلية الخاصة ببعض المنتجات النفطية في كافة فروع الشركة بالمحافظات خلال عام ٢٠١٨" مبيناً بأن "البنزين المحسن بلغت مبيعاته ٨ مليارات لتر فيما بلغت مبيعات البنزين عالي الاوكتاين ٢١٠ ملايين لتر، والنفط الأبيض ما يقارب ملياري لتر، وزيت الغاز 8 مليارات لتر تقريباً، وزيت الوقود 15 مليار لتر، ووقود الطائرات ٢٥٤ مليون لتر".وبين ان "تلك المبيعات تحققت من خلال المنافذ التوزيعية المنتشرة في المحافظات وكذلك عبر الجهات الطالبة من دوائر الدولة وقطاع خاص ونازحين وغيرها من الجهات الأخرى وذلك ضمن خطة الشركة التجهيزية الشهرية".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتجات النفطية تكشف عن خلاصة تصدير المشتقات ونسب المبيعات في 2018) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتجات النفطية تكشف عن خلاصة تصدير المشتقات ونسب المبيعات في 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).