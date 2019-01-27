2019/01/27 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس واسط ينتخب غضنفر البطيخ محافظا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/01/27 | 11:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس واسط ينتخب غضنفر البطيخ محافظا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس واسط ينتخب غضنفر البطيخ محافظا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).