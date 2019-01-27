بعد سن الثلاثين.. ابتعدوا عن هذه الأطعمة

2019/01/27 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتاج الجسم بعد سن الثلاثين إلى نمط غذائي صحي بعيداً عن العادات الخاطئة في تناول الطعام، إذ تساعد بعض الأطعمة في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة،

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