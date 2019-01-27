2019/01/27 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ندد النائب عن كتلة التغييرالبرلمانية غالب محمد علي، الأحد، بالقصف التركي لناحية شيلادزي والتابعة لقضاء اميدي في محافظة دهوك والذي ادى الى سقوط شهديين واصابة 10 متظاهرين ممن اقتحمو مقرا للجيش التركي احتجاجا على القصف، داعيا الى وضع حد للتواجد التركي في العراق.وقال علي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “نشجب ما قامت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن التغيير يدعو لوضع حد للتواجد التركي في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن التغيير يدعو لوضع حد للتواجد التركي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).