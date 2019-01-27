كوردستان تتعرض لموجة تستمر ليوم الثلاثاء

2019/01/27 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن تعرض مدن اقليم كوردستان لموجة جديدة من الامطار والثلوج.

وقالت دائرة الانواء الجوية في بيان ورد لشفق نيوز انه "اعتبارا من عصر اليوم الاحد، ستكون مناطق اقليم كوردستان تحت تأثير مخفضين جويين قادمين من البحر الاحمر والبحر المتوسط، ونتوقع هطول موجة جديدة من الامطار".

واضاف ان "يوم غد الاثنين، ستكون نسبة هطول الامطار كبيرة جدا وستشهد المناطق الجبلية هطول موجة جديدة من الثلوج".

واشار البيان الى ان "تأثير تلك الموجة سيستمر لغاية يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستعود الاجواء الى طبيعتها".

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