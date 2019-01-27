اعادة فتح نفق في كوردستان أمام حركة السير

2019/01/27 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر، اليوم الاحد، باعادة فتح نفق دربنخان، جنوبي محافظة السليمانية، امام حركة السيارات.

وقال المصدر لشفق نيوز ان مديرية شرطة مرور قضاء دربندخان جنوب محافظة السليمانية، قررت اليوم الاحد، اعادة فتح النفق امام حركة السير.

واضاف ان شركة مختصة قامت باجراءات الصيانة لأجزاء النفق المختلفة لمدة اسبوع تقريبا، ومن ثم تم اعادة افتتاحه امام حركة السير.

واشار الى ان نحو 1000 سيارة حمل تستخدم النفق يومياً، فضلا عن الاف السيارات من الانواع الاخرى.

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