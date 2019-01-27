2019/01/27 | 11:15

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معاناة اهالي العشوائيات ..



ازمة بدون حلول

تقارير الغدير

معاناة اهالي العشوائيات ..



ازمة بدون حلول

الأحد 27 يناير 2019 - 10:59

معاناة اهالي العشوائيات ..



ازمة بدون حلول .

تقرير ..



جلال الحلفي - النجف الاشرف

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