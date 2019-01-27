كريستيانو رونالدو و

2019/01/27 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي نيكولا شيريا، عبر حسابه على "تويتر"، فإن "يوفنتوس يراقب مهند، وأن كشافي البيانكونيري رصدوا اللاعب وسيكون هناك موعد مع وكلائه يوم الثلاثاء المقبل".كما ذكر أخيرًا موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن "بروسيا دورتموند الألماني يتابع اللاعب العراقي في الفترة الحالية".وأكدت التقارير أن "النادي الألماني سيسعى للحصول على توقيع اللاعب خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أدائه مع المنتخب العراقي".انتهى...س ح

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