2019/01/27 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي من الجهات الرسمية المتورطة في التستر على الانتهاكات التي تطال السجناء والتشجيع على سياسة الإفلات من العقاب.وقال درويش في سلسلة تغريدات نشرها على صفحته في تويتر، أن “النظام الخليفي خصص لهذه المؤسسة 2,289,893$ في موازنة 2018، حتى يتفاخر أعضاؤها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتدى بحريني: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان متورطة في التستر على الانتهاكات التي تطال السجناء alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتدى بحريني: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان متورطة في التستر على الانتهاكات التي تطال السجناء) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتدى بحريني: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان متورطة في التستر على الانتهاكات التي تطال السجناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).